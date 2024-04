Due laboratori d’arte al Museo Villa Guinigi e all’Orto Botanico

Il programma “Nel paesaggio dell’arte. Il paesaggio come ispirazione artistica“, a cura di Sentiment of Beauty odv, rivolto alle scuole della provincia di Lucca, giunge agli eventi finali con due

laboratori condotti da due artisti: oggi e domani Jaya Cozzani Chandra con Galleggiare nell’aria come nell’acqua al Museo nazionale di Villa Guinigi che avrà poi una esposizione finale dal 4 all’11 maggio al Museo della Carta di Pescia. Il secondo appuntamento sarà per il 15-16 aprile all’Orto Botanico con il laboratorio con l’artista Mario Airò (un’opera nella foto), Disegnare nel Mondo. Sentiment of Beauty odv esprime in particolare in questi ultimi laboratori la sua vocazione di associazione il cui scopo è proprio quello di mettere in relazione i musei, le istituzioni culturali e le scuole. Grazie alla collaborazione con i Musei nazionali di Lucca, e in particolare con la direttrice Luisa Berretti, inizierà proprio al Museo nazionale di Villa Guinigi il primo laboratorio con l’artista Jaya Cozzani, specializzata in acquarello.