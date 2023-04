Due iniziative contro le truffe

Proseguono le iniziative dei carabinieri sul territorio per prevenire il fenomeno delle truffe soprattutto ai danni delle persone anziane. Domani pomeriggio doppio appuntamento su questo attualissimo tema.

Alle 15.30, nei locali del Centro Chiavi d’Oro, al

civico 6 della via omonima del centro storico, l’Associazione Centro Chiavi d’Oro in collaborazione con i

Carabinieri di Lucca, il Comune Lucca e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest promuove un incontro informativo sul tema: “Stop alle truffe agli anziani. Ovvero i

consigli pratici dell’Arma di Carabinieri per contrastare un fenomeno sempre più

diffuso e che colpisce le fasce più deboli della popolazione”. Ingresso libero, info: 3337247875.

Alla stessa ora, alle 15.30, sempre domani, la Croce Verde di Ponte a Moriano nella propria sede in via Vecchiacchi, ospita i militari della stazione dei Carabinieri di Ponte a Moriano per un incontro in cui si affronterà appunto il tema della legalità, con approfondimenti inerenti la tematica delle truffe. Tutti sono invitati a partecipare.