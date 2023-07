Due incontri gratuiti con Lucangeli e Galiano nel calendario del festival “...Ma la notte sì!“

Due appuntamenti per la rassegna ‘Percorsi di Pedagogia Globale-Nuove Consapevolezze’ promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Associazione Consulenza per la Famiglia nell’ambito della manifestazione ‘...Ma la notte sì!’. Domenica 16 luglio alle 21.30, nell’area verde sul retro del Palazzo Comunale, l’ incontro “Emozioni in parole e musica: la scienza che c’è sotto“ con la professoressa Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento e di Lorenzo Tozzi, compositore e cantautore. Lunedì 24 luglio alle 21.30, “Geografia di un dolore perfetto“ con lo scrittore Enrico Galiano. Al termine dell’incontro ci sarà un firma copie dell’autore.