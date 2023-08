Due incidenti in cinque giorni nel solito incrocio

Secondo incidente nel giro di cinque giorni. Continua a far paura l’incrocio tra via Giusti e via dei Sodini a Massa Macinaia. Dopo il pauroso scontro di martedì, che ha visto un’auto carambolare paurosamente fra i muretti delle case e finire a “ruote all’aria“, domenica pomeriggio c’è stato ancora un altro scontro, nello stesso punto, ma questa volta una delle due auto coinvolte ha sfondato la ringhiera di una casa ed è entrata con la parte frontale in un giardino spaccando anche i vasi da fiori. Per fortuna anche questa volta nessun ferito grave, anche perché l’auto in questione era un grosso suv e ha assorbito bene il colpo.

I residenti sono sul piede di guerra e chiedono al Comune che avvii in modo immediato i provvedimenti richiesti alla riunione di maggio con l’amministrazione, per rallentare la corsa delle auto, in particolare attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali dotati di dossi. Ancora una volta tornano a sollevare la pericolosità dell’innesto e a chiedere un intervento risolutivo. "Continua ad essere uno dei punti più pericolosi della viabilità capannorese - sottolineano i residenti - . Qui gli scontri fra le auto avvengono praticamente ogni settimana. Impensabile continuare così, prima o poi succederà qualche cosa di irreparabile".