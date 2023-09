Due giorni tutti dedicati alle api. A salvaguardia dell’ambiente: "Messaggio chiaro per tutti"

Torna anche quest’anno a Barga “Il castello delle api e tutto ciò che vola intorno a loro”, due giornate dedicate alla salvaguardia dell’ambiente e, in particolare, all’approfondimento degli effetti benefici che le api e i loro prodotti apportano alla salute umana e a quella del pianeta. L’appuntamento con la quarta edizione dell’iniziativa è per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre con un programma ricco di iniziative, aperto a tutta la cittadinanza e adatto a tutte le età, tra lezioni speciali, mercato contadino, degustazioni, giochi per bambini e molto altro ancora.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Barga, We Planner e Agriturismo Al Benefizio, con la partecipazione di Coldiretti, Toscana Miele, Rete dei Comuni amici delle Api. “L’importante messaggio di salvaguardia del pianeta trasmesso da questa iniziativa è forte e chiaro e si rivolge in modo diretto anche alle nuove generazioni, con attività formative che coinvolgono gli studenti – spiegano l’assessora all’ambiente Francesca Romagnoli e il consigliere comunale Filippo Lunardi -. Trasmettere l’importanza della tutela ambientale ai più giovani è indispensabile, loro sono il nostro futuro e, nelle più svariate occasioni, non mancano mai nel dimostrarci il loro impegno e la loro determinazione per un mondo migliore”.

Il fine settimana all’insegna del mondo delle api e della tutela per l’ambiente prende il via sabato 30 settembre, dalle 10 alle 12, con “Puliamo il mondo” e una serie di attività formative con le scuole di Barga. Si continua poi domenica 1 ottobre. La serie di appuntamenti prende il via alle 10 con l’inizio della manifestazione, a Porta Reale, e con l’apertura degli stand apicoltori. Si continua poi alle 10.30 con il tour del centro storico barghigiano a cura di Virginia Fabbri, il ritrovo è a Porta Reale, a piazzale del Fosso.

Per tutta la giornata di domenica, a piazzale del Fosso, saranno inoltre presenti un’arnia didattica, il mercatino “I prodotti delle Api” e il Mercato di Campagna di Amica Coldiretti. Spazio anche all’arte, alle Stanze della Memoria, dove saranno esposti dei disegni realizzati dagli alunni delle scuole di Barga. Infine, a Palazzo Balduini, disponibili anche dei massaggi professionali “Miele, antico rituale per il benessere”, a cura di Catia Casci.