Due giorni di appuntamenti

L’emozione è ben visibile sui volti dei componenti la società “4223” che ha vinto la concessione per la gestione degli spazi del Mercato del Carmine. Perché oggi e domani, ci sarà “Bentornato Carmine!” che parlerà ai cittadini lucchesi: incontrandoli, innanzitutto, in un clima festoso e grazie a un programma interessante (oggi dalle 14.30 alle 20 e domani dalle 11 alle 20), con una serie di appuntamenti che rappresentano la cifra del nuovo Mercato.

Esposizione degli artisti lucchesi Giulia Santarini, Lorenzo Vignoli, Emy Petrini e Simone Gelli, oltre che del collettivo di giovanissimi artisti Collettivartistica, e un mercato artigiano con una selezione di artigiani del territorio che in questi giorni sposteranno al Carmine le loro botteghe: sarà quindi non solo un mercato dove trovare prodotti unici, ma anche un’occasione per poter assistere dal vivo alla loro creazione. Previsti laboratori artigianali per bambini e l’allestimento di un mini studio fotografico per ritratti d’artista. Una vera e propria anticipazione del futuro mercato, con artisti, designer, artigiani e cibo buono, giusto e sano di aziende agricole del territorio.

Allestito inoltre un bar temporaneo con caffè, birre e vini del territorio.