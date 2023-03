Due giornate per parlare di antifascismo

"Antifascismi, antifascisti e antifasciste. Pratiche, ideologie e percorsi biografici" è il tema del convegno scientifico nazionale, in programma oggi e domani nella Sala del Trono a Palazzo Ducale, organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, in collaborazione con la Provincia di Lucca, curato da Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura con il patrocinio dell’Istituto nazionale ‘Parri’ e del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa. "Il convegno di Lucca – commentano i curatori, Gianluca Fulvetti (nella foto) e Andrea Ventura – assume una rilevanza ancora maggiore proprio perché si tiene in una città dove l’antifascismo viene spesso messo in discussione come alimento culturale della Costituzione e della cittadinanza repubblicana".

Il tema del convegno è dettato dal fatto che il centenario della Marcia su Roma ha offerto l’occasione di realizzare tanti convegni e di pubblicazioni sulle origini e il consolidamento del fascismo, lasciando in secondo piano chi si oppose a questi fenomeni, già a partire dagli anni dello squadrismo e dell’impianto del regime. Si inizia con i saluti istituzionali stamani alle 9.30, a seguire ‘Gli antifascismi come ideologie politiche: discorsi, pratiche e dibattiti’, tema introdotto e coordinato da Gianluca Fulvetti dell’Università di Pisa e che vedrà gli interventi di Renato Camurri (Università di Verona); Marco Manfredi (Università di Pisa); Daniel Goldstein (ricercatore indipendente); Achille Conti (Università di Bologna); Nicola Lamri (Université Polytechinque Hauts-de-France e Università di Bologna). Alle 15 ‘Biografie antifasciste dentro la guerra civile europea e le resistenze’, introdotta e coordinata da Ilaria Cansella dell’Istituto storico grossetano della Resistenza.