Due feriti nello schianto sulla variante

Pauroso schianto ieri mattina intorno alle 11 sulla variante di Ponte a Moriano. I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. Una è stata estratta dal personale del 118 presente sul posto, mentre l’autista è stato estratto dai vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare strumenti da taglio e divaricazione: l’uomo era bloccato tra il guardrail e le lamiere dell’auto. Entrambi gli occupanti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto due ambulanze, la Polizia di Stato, la Polizia municipale e il personale Anas per il ripristino della sede stradale.