Due corsi di formazione per agenti immobiliari o di commercio

So.Ge.Ter.Cat, agenzia formativa di Confcommercio, informa che sono aperte le iscrizioni per due corsi per aspiranti agenti immobiliari o di commercio. I corsi avranno una durata di 80 ore (agenti di commercio) e 130 ore (agenti immobiliari), metà delle quali in presenza (nella sede Confcommercio Lucca, per gli agenti immobiliari; in quella di Lunata, per gli agenti di commercio) e metà in modalità on line. Le lezioni si svolgeranno dalle 20 alle 23 da lunedì 27 marzo per gli agenti di commercio e martedì 28 per gli agenti immobiliari (info 0583473161).