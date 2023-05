Due comunità in lutto per la morte di Paladini

Era in partenza per il raduno nazionale degli Alpini di domani a Udine, come faceva sempre, presente ovunque e comunque. Purtroppo un infarto se lo è portato via, all’improvviso, ieri mattina. Cordoglio in Garfagnana e nella Piana per la scomparsa, a soli 67 anni, di Lino Paladini. Un uomo buono, sempre pronto ad aiutare il prossimo in ogni modo. Alpino da sempre, Lino era presente ogni anno a Lunata per la "Castagnata Alpina" dove preparava con passione ed amore le mondine per grandi e piccini.

Era originario di Gorfigliano, ma da tempo viveva a Lammari, dove aiutava sempre gli amici della sagra al circolo San Jacopo. Lino Paladini aveva partecipato da subito come volontario della Protezione civile in occasione del terremoto di L’Aquila, prestando il suo aiuto alla popolazione. La sua umanità era straordinaria. Una persona speciale, dai valori solidi, pensava sempre prima agli altri. Ha partecipato, nell’ambito della Protezione civile, a molte missioni, come quella di Finale Emilia e Cento, poi in Abruzzo e nel Lazio, ad Amatrice. Domenica sarà ricordato alla manifestazione nazionale grazie alla sezione Lucca, Pisa, Livorno degli Alpini.

Non ci avrebbe mai rinunciato e per questo sarà il luogo ideale per tributargli una menzione. Lascia nello sconforto la moglie Ersilia, la figlia Silvia con Yuri e la piccola nipotina Stella Rosalba, il figlio Giovanni con Letizia, la sorella Giovanna e la nipote Lucia. I funerali di Lino Paladini si svolgeranno nella chiesa di Gorfigliano, suo luogo natìo, domani alle 9.30.

Alla famiglia di Paladini giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione de La Nazione.

Ma. Ste.