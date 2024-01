“Due bandi per imprese che programmano lo sviluppo nel futuro“

“Sostenere la ricerca e lo sviluppo delle imprese toscane è la chiave per dare nuovo slancio all’economia della Regione, con evidenti e ovvie ricadute su tutta la popolazione”. La consigliera regionale del Partito Democratico, Valentina Mercanti, commenta così lo stanziamento di 125 milioni di euro complessivi (Programma regionale Fesr 2021-27) a sostegno delle aziende: un’opportunità per la provincia di Lucca e la Toscana tutta. “Parliamo di 125 milioni di euro in due bandi: il primo è rivolto alle grandi imprese in cooperazione con almeno tre micro, piccole e medie imprese (Mpmi). L’altro è dedicato alle Mpmi e alle Midcap singole“