Due ballerini ai mondiali di danza

Mattia Marcucci e Nikol Milcheva, giovani talenti della scuola Emozione Danza di Porcari andranno ai mondiali in due diverse specialità. Categoria junior 14/15, la coppia ha ottenuto un risultato straordinario ai campionati italiani assoluti Fidesm di danza sportiva, conquistando il primo posto nella competizione "dieci balli", staccando così il biglietto per i campionati mondiali di novembre in Bulgaria. Non soddisfatti, Mattia e Nikol si sono classificati secondi nelle "danze standard", garantendosi l’accesso anche ai mondiali di questa specialità in ottobre in Moldavia. Entrambi i ballerini devono la loro preparazione alla scuola Emozione Danza di Porcari e alla dedizione dei maestri Fabio Marcucci e Lisa Di Pede. A loro i complimenti del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari della consigliera, con delega allo sport, Susy Rovai.