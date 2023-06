Due anni per Bacchettoni e San Lorenzo a Vaccoli

Rush finale anche per l’Ostello, con i lavori in corso per la nuova copertura e la recinzione della pista di pattinaggio, che dovrebbero giungere al capolinea entro ottobre e dito puntato anche sulle palestre delle scuole, polmone importante anche per le attività delle associazioni. “In particolare tra i primi interventi in calendario quelli di ripavimentazione e riqualificazione della palestra Martini a San Marco, di quella della media Buonarroti e della scuola media Custer de Nobili di Santa Maria a Colle“. C’è una data anche per la Bacchettoni dove il cantiere è partito da qualche giorno per un grande intervento di restauro e riqualificazione per una spesa di poco più di 6 milioni di euro, finanziata con un mutuo a tasso zero di 4.2 milioni dell’Istituto per il credito sportivo e con 1.8 milioni del Pnrr. I lavori dureranno circa due anni, quindi fino all’estate del 2025. E c’è una data per un’altra importante palestra finita nel “dimenticatoio“ da anni, quella di San Lorenzo a Vaccoli. “Sarà ripristinata con i fondi del Pnrr – specifica l’assessore – , al momento siamo in fase di affidamento alla ditta, entro luglio il contratto, entro due anni la fine del cantiere e il ritorno alla fruibilità“.