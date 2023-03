"Due anni di rimpalli" Paura e danni all’auto nello scontro, ma ad ora nessun risarcimento

Incidente stradale tra auto ed un tasso, con danni alla carrozzeria. Ma dopo due anni non si riesce a capire come poter avere il risarcimento e, soprattutto, da chi. Si parla molto in questo periodo della prudenza alla guida laddove vi siano strade attraversate da frotte e branchi di cinghiali. Stavolta il protagonista della vicenda sono i tassi, mammiferi appartenenti alla famiglia dei Mustelidi che possono raggiungere anche 25 chilogrammi di peso.

"Mia moglie a febbraio 2021 stava percorrendo la Sarzanese-Valdera a Castelvecchio di Compito in via di Tiglio, nel territorio di Capannori - racconta il noto imprenditore Paolo Tarabori - quando ad un tratto ha investito l’animale, sbucato sulla carreggiata. Uno scontro violento che avrebbe potuto anche provocare l’uscita di strada del veicolo. Per fortuna è andata bene. Ma i danni alla macchina, una Suzuki, sono stati notevoli. Appurato che si trattava di un tasso, tra l’altro una specie protetta, siamo andati a verificare se c’era il cartello che segnala l’attraversamento di animali. All’epoca dell’incidente non c’era nessuna segnalazione. Adesso, magicamente è saltata fuori ed è presente. La strada - prosegue Tarabori - è regionale, ma la manutenzione e l’obbligo di posizionare il cartello, sarebbero della Provincia. A livello assicurativo abbiamo incaricato un legale per vedere di poter abbattere questo muro di burocrazia che ci stiamo trovando davanti. Regione e Palazzo Ducale si rimpallano infatti le responsabilità. Il tempo passa e non so più a quale santo votarmi".

Fin qui Tarabori. Si parla, giustamente, moltissimo degli incidenti, anche gravi, provocati dai cinghiali, ma ce ne sono anche con altri animali.

Massimo Stefanini