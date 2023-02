"Dubbi sui lavori alla condotta" Il comitato “La Cornice“ a Gaia

Il Comitato "La Cornice" ha preso atto di quanto esposto da Gaia spa, in merito alla sostituzione della condotta di adduzione dell’acquedotto civico. "Alla luce di questo, - si legge in una nota di risposta del comitato - restiamo assai indignati sulla posizione di perseveramento del gestore delle acque in quanto nel progetto esecutivo ben si evince che l’aumento di diametro da mm 50 a mm 150 non ha nulla a che vedere con quanto disposto dalla concessione che la Regione Toscana gli ha dato, poiché se il prelievo massimo consentito è di 2,15 litri al secondo, non importa essere tecnici per comprendere che un tubo di mm 50 su un dislivello di 300 metri dà una portata ben al di sopra di quanto concesso. Nell’esposizione del progetto Gaia S.p.A. non riporterebbe quanto il progetto stesso nella sua approvazione esecutiva viene dichiarato, in quanto se la condotta è realmente sfruttata con funzionalità e congruità per il solo uso idropotabile, la portata non sarebbe però sufficiente per la centrale idroelettrica che nel progetto esecutivo è prevista al deposito di Vergaie."

"Inoltre – aggiunge la nota - vogliamo sottolineare che la conduttura attuale di mm 50 non si trova a bordo della strada, ma attraversa in modo non interrato i terreni di proprietà privata e quindi c’è anche un diverso percorso di tracciato della condotta che deve dipendere dal valore della massima portata ad uso potabile necessaria al fabbisogno dell’acquedotto cui è destinata l’acqua".

"Tutto questo comporterebbe una variante alla concessione che risulta ad oggi non eseguita e né approvata, come non è stata adottata la Valutazione di Impatto Ambientale per l’aumento di diametro della condotta e il rispetto delle norme dettate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, grosse lacune esistenti nel progetto esecutivo che noi rileviamo e manifestiamo. Per cui dubitiamo fortemente della bontà del progetto."

M.N.