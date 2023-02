Droga nascosta nelle scarpe per i detenuti del San Giorgio

"Un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, sia cocaina che hashish", è stato rinvenuto all’interno del carcere di Lucca dagli agenti penitenziari, controllando alcune scarpe.

Non è la prima volta che accade e, come altre volte, a renderlo rendo è il vicesegretario generale dell’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp) Giuseppe Proietti Consalvi.

"Per l’ennesima volta – dice Proietti Consalvi – gli agenti della polizia penitenziaria hanno dimostrato eccellenti capacità professionali, nonostante siano costretti a lavorare in condizioni disumane, in completa assenza di mezzi e organico. Da anni denunciamo il fatto che i carceri siano diventate vere e proprie piazze di spaccio ma né il Dap né il prap di Firenze, né tantomeno la politica, sono al fianco della polizia penitenziaria, fornendo uomini e mezzi necessari per ripristinare l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari".

Da anni per il carcere lucchese si parla di problemi di sovraffollamento e della necessità o di un ampliamento o di una nuova sistemazione.