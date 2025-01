Droga pagata in bitcoin, giovane finisce in carcere

Lucca, 28 gennaio 2025 – In carcere per traffico di droga. I Carabinieri della Stazione di San Concordio, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, hanno arrestato un 25enne italiano, operaio, pregiudicato, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

La condanna definitiva alla pena di 3 anni e 4 mesi scaturisce da un’attività d’indagine dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Lucca, coordinata dalla Procura, nel corso della quale gli inquirenti avevano accertato che il giovane, insieme ad altri tre coetanei, aveva costituito un’organizzazione dedita all’acquisto e alla vendita di sostanze stupefacenti. Dall’anno 2020 al mese di luglio 2021, il gruppo, che aveva adibito a “sede operativa” un appartamento preso in affitto nel centro storico di Lucca, acquistava hashish e marijuana tramite canali Instagram e Telegram. Lo stupefacente, che arrivava dalla Spagna tramite corriere occultato in pacchi di generi alimentari, veniva pagato con bitcoin.

In seguito il 25enne, unitamente agli altri componenti del sodalizio, tramite dei canali che avevano appositamente aperto su Telegram, rivendeva agli acquirenti le sostanze stupefacenti (la marijuana e l’hashish) che il gruppo riceveva tramite il servizio postale direttamente a casa. Anche nella vendita il sistema era lo stesso: il cliente accedeva al canale “social”, attraverso un menù verificava le tipologie di sostanze disponibili, effettuava l’acquisto e anche in questo caso pagava con bitcoin. Quantitativo minimo 5 grammi, per un prezzo che oscillava dai 50 ai 100 euro, in relazione alla qualità del prodotto.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri erano riusciti a documentare oltre 200 cessioni di droga in ambito nazionale, per un quantitativo totale di circa due chilogrammi. Inoltre il 25 marzo 2021, a riscontro delle attività d’indagine, avevano arrestato il 25enne insieme a due dei tre complici, mentre ritiravano presso la loro abitazione un pacco contenente 600 grammi di marijuana proveniente dalla Spagna. L’arrestato, al termine delle formalità di legge, è stato condotto nella casa circondariale di Lucca.