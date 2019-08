Lucca, 16 agosto 2019 - Stupefacenti di tutti i tipi importati in Italia venivano trattati sul darknet di Internet ossia il web nascosto usato per traffici illeciti, pagati in criptovaluta come i bitcoin e fatti viaggiare con varie modalità, anche nascosti tra scatole di giochi per bambini. È quanto scoperto dai carabinieri di Lucca in collaborazione con il reparto territoriale di Olbia e il nucleo cinofili di Firenze, che hanno arrestato tre ucraini per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L'operazione si è concretizzata nelle prime ore del mattino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il sodalizio, attraverso una rete di ucraini all'estero con referenti in Olanda, in Germania, in Italia e nel paese d'origine, tra 2017 e 2018, avrebbe movimentato ingenti quantitativi di ecstasy, cocaina, chetamina, metadone, Lsd, nbome, hashish e marjuana.

Per rimanere nell'ombra l'organizzazione usava comunicazioni su darknet e faceva pagamenti in bitcoin, criptovaluta che garantisce l'anonimato. Le indagini, coordinate prima dalla procura di Lucca poi dalla Dda di Firenze, hanno consentito di accertare decine di compravendite di droga, e sono scaturite da un sequestro all'aeroporto di Francoforte di 690 pasticche di ecstasy.

Sequestrati circa 10.000 pasticche di exctasy, mezzo chilo di cocaina e altre sostanze come chetamina e Lsd. Si tratta di uno dei sequestri di ecstasy più importanti degli ultimi anni dato che in Italia ogni anno si sequestrano non più di 10-12 chili di tale sostanza. Le tecniche di occultamento dello stupefacente erano molto raffinate: i narcotrafficanti erano capaci di riprodurre fedelmente le confezioni originali di prodotti esistenti sul mercato come integratori, prodotti alimentari e perfino scatole di giochi per bambini, inviati tramite ditte di spedizione regolari. Con la merce normale, viaggiavano gli stupefacenti.

La svolta è arrivata a novembre 2018, con l'arresto di un ucraino, 27enne, domiciliato a Lucca, preso dai carabinieri dopo aver ritirato presso una ditta di spedizioni un pacco con 5.000 pasticche di ecstasy e 300 grammi di cocaina. L'arresto ha consentito di ricostruire la rete e identificare i componenti della banda costituita da connazionali dimoranti, alcuni a Lucca, con referenti in Olanda e Germania da dove partivano le spedizioni, altri in Ucraina dove erano localizzati i destinatari finali delle sostanze. Uno di questi è stato rintracciato e catturato dai carabinieri di Olbia al porto turistico, su una grossa imbarcazione, un altro è stato catturato a Lucca mentre al terzo la misura è stata notificata in carcere perché già detenuto.