Doveva vendere online degli infissi. Truffato da una coppia

Non si ferma il fenomeno delle truffe online, che anzi ancora proseguono senza sosta in tantissime piattaforme e marketplace. A finire vittima, stavolta, un ragazzo di 33 anni della provincia di Lucca, che su un noto portale stava cercando di vendere degli infissi. Purtroppo il meccanismo è rodato e si continua a replicare uguale. Due finti acquirenti iniziano a mostrarsi interessati al prodotto in vendita, mettendosi in contatto con il venditore e cercando di trattare per il prezzo. A quel punto il piano passa alla seconda fase, ovvero iniziare a spiegare come per sbloccare i fondi sia necessario prima fare una ricarica a carico degli acquirenti, spiegando la procedura nei minimi dettagli. Il 33enne è finito nella trappola, faccendo ad uno sportello Atm una ricarica di 250 euro sul conto degli acquirenti, poi spariti nel nulla. Indagati un 36 enne di Palermo e una donna di 64 anni della provincia di Bergamo.