Doveva essere l’ultimo addestramento

Quel 16 ottobre 1929, il giorno del mortale incidente all’aeroporto di Pisa, era l’ ultimo di addestramento e a casa già lo aspettavano la moglie Geny e il piccolo Giovanni nato ad agosto. Geny, nei mesi successivi, grazie ad un collega del suo Carlo, riuscì a ricostruire l’ultima giornata del marito. Scrisse l’ufficiale: “Era stato effettuato un primo volo su La Spezia e alle 2.35 si esegue una nuova esercitazione; alle 4.15 l’apparecchio si preparava all’atterraggio in aeroporto nella zona stabilita quando si udì un tonfo ed uno scroscio di legnami e ferrami“. A niente valsero i soccorsi. Carlo pronunciò qualche parola, prima di venire velocemente trasportato in ospedale, dove si spense dopo circa un’ora. Come si è appreso da La Nazione del 2021 ottobre 1929, conservata dalla famiglia Giannotti, al resoconto del funerale dell’ufficiale garfagnino, tenutosi a Pisa, fu dato ampio spazio, con l’elenco completo delle autorità politiche, militari, universitarie e religiose presenti, a cominciare dal podestà di Pisa Guido Buffarini Guidi, il rettore dell’Università, i familiari e gli amici giunti dalla Garfagnana.