Dossier sugli impianti sportivi, il ministro a Lucca

Si avvia un dossier sugli impianti sportivi lucchesi, e per questo il ministro Andrea Abodi verrà a Lucca. “Ho parlato con il ministro dello sport Andrea Abodi invitandolo, in accordo con il sindaco Mario Pardini, a Lucca – dichiara dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi –. Abbiamo approfondito diversi progetti di impiantistica sportiva della provincia di Lucca. Concordiamo con il ministro: bisogna efficientare gli impianti sportivi per ridurne il consumo energetico. Bisogna riconvertire gli impianti. La visita del ministro potrebbe anche essere l’occasione per stilare un piano di localizzazione di nuove strutture in sinergia con i territori”. “Stiamo anche preparando un atto per impegnare la Regione Toscana a sostenere le famiglie non abbienti che hanno figli riconosciuti come atleti di valore, così da sostenere la partecipazione dei giovani alle attività sportive –sottolinea Fantozzi- Lo sport, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio. Un grande beneficio per la salute fisica e mentale dei nostri ragazzi”.