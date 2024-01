Doppio spettacolo con Bent di Sherman e la lettura di Brinzi

Doppio appuntamento all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari per celebrare il Giorno della memoria, ricorrenza internazionale istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto. Venerdì (26 gennaio) alle 21 andrà in scena Bent (deviato) di Martin Sherman, una pièce rappresentata per la prima volta al London’s Royal Court Theatre nel 1979 che porta alla ribalta lo sterminio subito da migliaia di persone per il proprio orientamento sessuale, il cosìddetto ‘Omocausto’: una pagina di storia molto spesso trascurata che getta inquietanti interrogativi sul presente. Sabato (27 gennaio) alle 16, giorno in cui ricorre l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il pubblico potrà assistere alla lettura teatrale che l’attore lucchese Marco Brinzi farà dalle pagine de La tregua di Primo Levi. Ad accompagnarlo, sul palco dell’auditorium di Porcari, ci sarà il quartetto d’archi dell’orchestra giovanile Cavanis. Il reading di Marco Brinzi, organizzato dal Comune di Porcari in collaborazione con Liberation Route Europe, è a ingresso libero fino a esaurimento posti.