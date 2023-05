Doppio record lucchese al Giro “In attesa della tappa Puccini“

Prima ancora di ospitare l’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia, che arriverà in Garfagnana-Ponte a Moriano–via Morianese e via di Camaiore, martedì prossimo – Lucca segna un doppio record imbattuto. Intanto perché lega il suo nome alla tappa più lunga della storia del giro, quella mitica Lucca-Roma compiuta da veri eroi su mezzi improbabili nel lontano 1914: 430 chilometri di pura avventura, sacrificio, passione. E poi per le imprese atomiche del nostro “Re Leone“, Mario Cipollini. E la cassaforte di questi record e non solo, è la memoria di ferro del presidente dell’Associazione Pedale Lucchese (1946), Pier Luigi Poli (nel tondo in foto Alcide).

“Super Mario ha vinto qualcosa come 42 tappe del Giro, record sfiorato soltanto da Alfredo Brinda, che con le sue 41 vittorie restò insuperato fino al 2003 quando appunto fu superato dal nostro Cipollini - spiega - . Cipollini ha anche un altro record personale, il tempo più lungo intercorso tra la prima e l’ultima vittoria, ovvero il 1989 e il 2003, 14 anni. Poco più di lui solo Bartali e Coppi che vinsero tappe a distanza di 15 anni“. “La nostra città - ricorda Poli - il prossimo anno, quello del centenario di Puccini, celebra anche una ricorrenza tutta speciale, quella dei 110 anni dalla tappa più lunga del Giro d’Italia, la Lucca-Roma“.

Un ingrediente in più che potrebbe dare benzina e, soprattutto, pedali alla Tappa Puccini, un progetto ancora tale che aspetta di prendere il volo. “So che ci sono stati contatti tra il Comune e l’organizzazione e che probabilmente si tirerà le fila appena transitato il Giro. Sarebbe importante a questo punto mettere al sicuro questa importante opportunità che ci renderebbe vetrina internazionale con un immenso ritorno di immagine: una tappa lucchese nel nome del grande compositore. Magari una Torre del Lago-Lucca. Magari una cronometro che stazionerebbe più a lungo e permetterebbe di veder sfilare un ciclista per volta“. Come ci ricorda Poli era il 1984 quando la cronometro individuale salì sulle Mura, si potrà ripetere?

“Sarebbe spettacolare, come lo sarebbe una partenza della tappa dalla casa Museo del Maestro, in piazza Cittadella. Quella volta, nel 1984, la corsa sfilò davanti alla pasticceria Taddeucci, poi via Beccheria, poi l’intero giro di Mura. Per giorni la città fu in festa come avviene per i Comics. Secondo gli esperti però sembra che le Mura siano troppo alberate per consentire buone riprese dall’elicottero. Vediamo. L’importante è muoversi, fare e mettere in calendario la Tappa Puccini per il 2024“. Il tifo della città c’è tutto, anche perché avrebbe un ritorno in termini di promozione a caratteri cubitali. “Quello che so è che anche gli organizzatori, Rcs Gazzetta dello Sport, sono interessati alla Tappa Puccini. Un’unione di intenti che potrebbe fare la differenza e portare a casa il risultato“.

