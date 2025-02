Doppio raid dei ladri in bar della Piana

Stessa strada, breve distanza tra i due esercizi commerciali, medesima tecnica nel forzare le porte di ingresso: tutto lascia presagire che si tratti di una regia unica per i due furti verificatisi nella notte tra lunedì e martedì sulla via Pesciatina, ai bar "Caffelatte", a Borgonuovo e "Sara" a Lunata. Copia e incolla anche nel modus operandi, con un attrezzo utilizzato per l’effrazione e una volta all’interno die due locali, i malviventi si sono diretti esclusivamente ai registratori di cassa per arraffare i contanti che erano custoditi all’interno. Tutto eseguito in pochi secondi. Alcune centinaia di euro il bottino complessivo che i ladri sono riusciti a trafugare. L’aspetto che emerge è che i soliti ignoti non hanno desistito nemmeno di fronte al rischio e al pericolo di essere intercettati da qualcuno, visto che quella zona è sempre molto trafficata. I titolari hanno scoperto l’accaduto al mattino di ieri, quando si accingevano a riaprire l’attività, accorgendosi con amarezza di avere avuto visite indesiderate. Sui due colpi stanno indagando i Carabinieri i quali visioneranno i filmati delle telecamere della videosorveglianza per cercare di estrapolare e di ricavare informazioni utili su quanto successo, comprese quelle stradali per comprendere se i ladri siano arrivati con un mezzo e quindi con la presenza di eventuali complici. Tra l’altro il bar "Caffelatte" era già stato preso di mira nel mese di agosto 2024 con notevoli danni alla struttura: in quel caso fu devastata la porta. Massimo Stefanini