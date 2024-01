Doppio programma con Michel Ocelot e Bernardo Bertolucci

Serata con doppio programma per il Cineforum Ezechiele 25,17 al Cinema Astra. Stasera lle 18.30 viene presentato “Il faraone, il selvaggio e la principessa“ di Michel Ocelot. Già autore di film molto apprezzati quali Kirikù e la strega Karaba e Azur e Asmar, l’ottantenne regista francese è uno dei maestri dell’animazione europea. Il suo stile è elegante e caratterizzato da silhouette e raffigurazioni rigorosamente bidimensionali in un trionfo di colori. Nella sua ultima opera troviamo tre storie: un’epopea nell’antico Egitto, una leggenda medievale dell’Alvernia, una fantasia orientale del VXIII Secolo, con costumi ottomani e palazzi turchi. Come celebre collega della sua generazione - Hayao Miyazaki - Ocelot riflette sul tempo che ci rimane, restituisce quel che ha imparato, testimonia il bisogno dell’altrove per comprendere la realtà, dichiara ancora una volta la fiducia nell’arte del racconto. Alle 21 viene invece proposta la versione rieditata di 4k di The Dreamers, struggente ritratto di giovinezza cinefila firmato da Bernardo Bertolucci. Sullo sfondo della Parigi sessantottina, tre ventenni (Louis Garrel, Eva Green e Michael Pitt), voraci di film e di vita, imparano ad amare. L’ingresso è riservato ai soci del Cineforum Ezechiele 25,17.