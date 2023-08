Doppio concerto d’organo con Hans-André Stamm

Per la rassegna “Musica in Cattedrale a Lucca“ e per la XXVIII edizione del Festival Organistico “Città di Camaiore” è la volta di Hans-André Stamm (nella foto), organista e compositore di fama mondiale, che suonerà per entrambe le rassegne e più precisamente oggi alle 18,30 a Lucca in Cattedrale e domenica 27 agosto a Camaiore alle 21,15 nella chiesa monumentale della Badia (ingresso 5 euro)

Il doppio appuntamento è stato reso possibile dalla collaborazione delle due associazioni “Flam” e “Marco Santucci” che operano rispettivamente a Lucca e a Camaiore. Stamm in entrambi i concerti eseguirà musiche di Bach, Mendelssohn, Edwin Lemare, Louis Vierne. A questi brani aggiungerà l’esecuzione di alcune sue composizioni e cioè di Hans-André Stamm: Dancing Pipes; Pavane; Suite ”Hommage à Mendelssohn” (Allegro maestoso – Andante cantabile – Allegro); Highland Concerto (Allegro – Cavatine – Allegro); Toccata on ”Highland Cathedral”; Celtic Rhapsody; Hobbits Dance; Rapsodia su due melodie provenzali.

Un programma decisamente di stampo virtuosistico e con la presenza di melodie particolarmente belle che verranno elaborate nel più classico degli approcci organistici, all’insegna del contrappunto e della fuga. Flam e associazione “Marco Santucci” ringraziano i corrispettivi comuni di Lucca e di Camaiore e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno ricevuto.