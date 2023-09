Doppio appuntamento su “Il senso del tempo“ La danza contemporanea a tu per tu con il futuro

Due giorni per riflettere e interrogarsi su presente, passato e futuro della danza contemporanea. È questo il significato del convegno ‘Il senso del tempo - Danza contemporanea, 40 anni in movimento’ organizzato da Aldes Spam! in collaborazione con Aidap, il comparto Danza di Agis, e con il patrocinio del Comune di Capannori, per domani il 6 settembre a Spam!, in via Don Minzoni a Porcari, e giovedì alla Fondazione Palazzo Boccella a San Gennaro (Capannori). Roberto Castello, direttore artistico di Aldes, premio Ubu 2022 per la danza, si ragionerà sullo status quo della danza contemporanea. Interverranno Elisa Guzzo Vaccarino, Massimo Marino, Dora Levano, Fabio Acca, Gaia Clotilde Chernetich e Rodolfo Sacchettini.