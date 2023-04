Doppio appuntamento con l’assessore Bezzini

Arrivata in queste ore la conferma del tavolo di confronto diretto con l’assessore regionale al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini per discutere soluzioni praticabili e condivise sulla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nella Valle del Serchio. La conferma della data, il 19 maggio, segue l’annuncio di meno di un mese fa dove il consigliere regionale del Pd Mario Puppa prometteva un serio confronto in merito, caratterizzato da punti fermi come, testualmente, "niente fughe in avanti senza una vera analisi dei territori e sulle peculiarità che insistono su ognuno di questi".

"Venerdì 19 maggio l’assessore Bezzini sarà presente sul territorio per sedersi al tavolo di confronto che avevo richiesto alcune settimane fa, allo scopo di ripartire senza lasciare indietro nessuno, condividendo con il territorio e le sue esigenze l’applicazione delle riforme in atto, non ultima quella dell’emergenza urgenza - spiega il consigliere regionale - . Discuteremo insieme le linee programmatiche in materia sanitaria che riguardano la Valle del Serchio, riprendendo il filo del confronto tra Regione, sindaci, operatori sanitari e cittadini".

L’appuntamento seguirà un primo step di partecipazione nella Valle del Serchio dell’assessore Bezzini che oggi sarà, infatti, a Castelnuovo per partecipare alla presentazione del progetto "Proximity Care. Prossimità, innovazione tecnologica per le aree interne nella provincia di Lucca". "Un progetto importantissimo, questo - prosegue Puppa - , proposto dalla Scuola Superiore Sant’Anna e finalizzato a promuovere la salute della popolazione integrando la dimensione assistenziale della cura con l’innovazione tecnologica".

Fio. Co.