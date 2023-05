Doppio appuntamento con la musica e con il teatro

Prosegue senza soste l’attività culturale di 50 & Più Associazione provincia di Lucca, che propone altri due eventi previsti per la giornata di domani 20 maggio. Alle 17,30 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca è in programma la presentazione del libro “Le opere di Giacomo Puccini” a cura del musicologo Paolo Petronio. Moderatore dell’incontro sarà il musicista lucchese Gianfranco Cosmi, con la partecipazione del soprano Silvana Froli. L’evento, in collaborazione con la Provincia e con il patrocinio del Comune, rientra nell’ambito delle iniziative di 50 & Più sul tema “Aspettando il centenario di Puccini”.

Sempre domani, ma la sera alle 21 all’interno del teatro di Bagni di Lucca, si terrà poi spettacolo del gruppo La Gioiosa Compagnia - diretto da Massimo Dal Poggetto - “Il Tacchino” di Georges Feydeau. Vaudeville, una classica commedia brillante in cui viene ironicamente presa in giro la società borghese ottocentesca. Riduzione ed adattamento del professor Dal Poggetto.