Doppia mostra a Barga e a Lucca Si celebra il pittore John Bellany

A dieci anni dalla sua scomparsa, il Comune di Barga si fa promotore di una grande mostra antologica dedicata a John Bellany (1942-2013), uno dei più importanti artisti scozzesi del XX secolo, la cui pittura, caratterizzata da una dimensione spirituale che sovrasta il vero, è strumento per una profonda comprensione umana. Per la prima volta in Italia, viene ricostruito il suo intero percorso artistico, dagli anni della formazione fino all’ultima produzione pittorica dedicata a Barga e alla Valle del Serchio, grazie ad opere selezionate provenienti dalla collezione privata della famiglia.

Intitolata “John Bellany. Time will tell. Il tempo ci rivelerà”, la mostra curata da Helen e Angela Bellany si articola su due sedi: dal 1 al 22 luglio 2023 saranno esposti alla Fondazione Ricci di Barga i dipinti realizzati a partire dal 2000, anno del suo arrivo a Barga; dal 2 al 30 luglio 2023 verrà presentato al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca, un ricco corpus di opere, dagli anni giovanili fino al trasferimento in Toscana.

L’esposizione è organizzata dal Comune di Barga, con la collaborazione di Fondazione Ricci, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo, il patrocinio e il contributo del Consiglio regionale della Toscana, il patrocinio di Provincia di Lucca e Comune di Lucca e il sostegno di Villa Pascoli Onlus.

La sezione della mostra allestita alla Fondazione Ricci, in via Roma 20 a Barga, sarà inaugurata sabato 1 luglio alle ore 17. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente nei seguenti giorni e orari: martedì 10 - 13, venerdì 15.30 - 19.30, sabato e domenica 11 - 13 e 17 - 19. La sezione della mostra allestita al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in piazza San Martino, verrà inaugurata domenica 2 luglio alle ore 11. Orario apertura: da martedì a domenica, 15.30 - 19.30, ingresso gratuito.

L’esposizione è documentata da un catalogo stampato dal Consiglio Regionale della Toscana con testi di Caterina Campani (sindaco del Comune di Barga), Mario Puppa (consigliere Regione Toscana), Cristiana Ricci (presidente Fondazione Ricci), Andrea Palestini (presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca), Alberto Del Carlo (presidente della Fondazione Lucca Sviluppo), del professor Umberto Sereni e di Rino Simonetti (presidente Associazione Amici di John Bellany).