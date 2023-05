Doppia grande emozione Scopertura della targa Poi l’evento al Giglio Lucca veste rossonero

Tanta gente, tanta da far accapponare la pelle, quella presente ieri alla scopertura della targa per il compleanno della Lucchese. Quella targa fortemente voluta dall’amministrazione comunale posta nel luogo dove, 118 anni fa, ha preso vita la Lucca Football Club. Tanti bambini e tante generazioni con sciarpe e maglie rossonere hanno festeggiato con cori da stadio questa importante targa in pietra di Matraia. La festa, poi, si è poi spostata al Teatro del Giglio. Al gran completo anche la società rossonera con i nuovi dirigenti Lo Faso e Mangiarano, ma anche Vichi, Santoro e Russo. In platea anche gli ex giocatori Lucio Nobile, Andrea Cisco, Massimo Lupi, Francesco D’Urso e il figlio di Romeo Anconetani, Adolfo che hanno vissuto la bellissima stagione del ’78 assieme a Morgia. Poi è stata la volta dello storico giornalista sportivo de La Nazione Emiliano Pellegrini che ha presentato sei giocatori che hanno scritto pagine importanti della storia della Lucchese: Massimo Morgia, Mario Donatelli, Tony Carruezzo, Matteo Nolè, Marco De Vito e l’attuale capitano Jacopo Coletta, magistralmente intervistati da Fabrizio Vincenti.

Proiettate anche immagini dell’epoca con la trasferta di Ferrara del ’77-’78, i gol più belli di Donatelli e Carruezzo, ma anche di Nolè e De Vito e le parate di capitan Coletta. Ciliegina sulla torta il collegamento dalla Sardegna dell’indimenticabile bomber Roberto Paci. La serata si è conclusa con la consegna di una foto con la maglia rossonera – realizzata da Foto Alcide – da parte di sei storici tifosi: Agostino Baccelli per Massimo Morgia, Paolo Matelli per Mario Donatelli, Beppe Lorenzini per Tony Carruezzo, Roberto Ambrogi per Matteo Nolè, Stefano Galligani per Marco De Vito e Simone Menni per Jacopo Coletta. Anche la Lucchese ha omaggiato i sei giocatori con altrettante maglie rappresentative consegnate dall’Ad Ray Lo Faso. Al termine dell’evento, distribuiti magneti (a offerta libera) con la fotografia della targa e realizzati per l’occasione da Foto Alcide e dall’officina meccanica Betti Marino: il ricavato sarà devoluto per gli aiuti in seguito all’alluvione dell’Emilia Romagna.