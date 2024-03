Dopo mesi di “stop“ riapre via della Zecca. Ma il cantiere procede con il secondo lotto

Si sono conclusi i lavori di rifacimento del selciato in pietra del primo lotto di via della Zecca che dopo vari mesi di cantiere (partito l’estate scorsa) è finalmente riaperta da ieri al traffico. L’opera che riguarda il tratto fra la piazzetta della Zecca e la Madonna dello Stellario è stata realizzata con 400mila euro di finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si aggiungono ai 300mila euro investiti dal Comune di Lucca. “Si è concluso un cantiere impegnativo e non più prorogabile per il grave degrado che interessava il selciato – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – la strada viene riaperta al traffico ma, in attesa dell’avvio del secondo lotto in corso di gara, provvederemo attraverso un cantiere puntuale a sistemare provvisoriamente le zone più degradate della metà restante della strada, compresa fra la piazzetta della Zecca e via dei Borghi”. Intanto può riprendere la regolare fruibilità della strada che collega la Madonna dello Stellario verso Porta Santa Maria, un importante collegamento per chi si muove all’interno del centro storico.