"Dopo il piano intercomunale, Altopascio sarà piena di cemento"

Quale sarà il futuro di Altopascio? "Con tanto cemento", è la risposta di Fratelli d’Italia, come illustrato in una lunga nota. A tenere banco è ancora il piano strutturale, tanto discusso nelle scrose settimane, e mai approvato dall’opposizione.

"E’ emerso in una riunione per pochi intimi con la quale il sindaco Sara D’Ambrosio ha spiegato i contenuti del nuovo piano strutturale della Piana quindi anche di Altopascio, tenuto segreto fino alla sua adozione e ora presentato a cose fatte, nonostante determini e condizioni la vita di cittadini e del sistema economico, produttivo per i prossimi 15 anni".

"Dopo avere gridato per anni contro la presunta cementificazione che il centrodestra avrebbe sviluppato sul territorio, D’Ambrosio, Toci e compagni – si legge nella nota - stanno per dare il via all’applicazione di quello che avevano tentato di fare nel 2018, quando le invarianti strutturali del regolamento urbanistico impedirono che 43mila metri agricoli diventassero commerciali e produttivi, con relative costruzioni - dichiarano Vittorio Fantozzi e Valerio Biagini di Fratelli d’Italia.

"Queste intenzioni le hanno inserite nel nuovo piano e lo hanno ammesso candidamente durante la riunione del 6 febbraio – prosegue il documento di FDI - cui hanno partecipato pochi cittadini, anche perché l’incontro è stato poco pubblicizzato. Perché, - continuano Biagini e Fantozzi - non si è fatto come l’amministrazione Marchetti che aveva informato i cittadini con decine di riunioni preliminari e qui con un misero incontro dopo che l’adozione è già stata approvata in consiglio comunale?"

"Stiamo registrando forti prese di posizione di esponenti della sinistra altopascese che sono allibiti da tale prospettiva - concludono-".