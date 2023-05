”Dopo due mesi nessun intervento sul crollo”

Sono trascorsi già due mesi dal crollo del parapetto a Porta S.Anna, ma ancora nessun intervento sulle Mura è stato messo a punto: lo denuncia in una nota il Comitato Vivere il Centro Storico che sottolinea anche il rischio che alcuni dei mattoni crollati siano preda di turisti come possibili souvenir. "La precedente amministrazione – scrive il Comitato – ha avuto a disposizione 2 milioni concessi dal Ministero che sarebbero stati utili per evitare il crollo, ma che poi sono stati destinati ad altre spese fra cui quella delle inutili ringhiere sul lato interno delle Mura. L’attuale Amministrazione, che ha ridotto la lunghezza di queste ringhiere, ma che comunque ha il demerito di realizzare un opera che rappresenta una soluzione a problemi che non si sono mai verificati, spende inoltre una grossa parte del bilancio comunale per eventi sottraendo, queste risorse finanziarie al sociale e alla cura della città". Vivere il Centro Storico ricorda come 80.000 euro saranno per la prossima manifestazione sulle Mura, 20.000 euro sono stati spesi per portare i figuranti del Carnevale di Viareggio, 100.000 euro circa per la festa di Capodanno, per un totale di circa 200.000 euro senza conteggiare quanto speso per altre iniziative.

"Quindi – prosegue la nota – 200.000 euro per "divertimenti" si trovano mentre non si riesce a reperire poche migliaia di euro per evitare di mostrare le nostre rovine a migliaia di persone? Inoltre i pezzi più piccoli del muro crollato sono facile preda per gli "amanti" delle Mura che si portano a casa i mattoni antichi come già stanno facendo in molti punti dei Baluardi. Se si recintasse la parte crollata con pannelli in legno, come si fa con i cantieri edili, si eviterebbe il vergognoso spettacolo e non si darebbe la possibilità di portarsi i mattoni a casa".