Dopo due anni torna il "Carnevale dei Ragazzi"

Valdottavo festeggia la 50ª edizione del Carnevale dei Ragazzi con due giornate di divertimento, maschere e spettacoli: oggi e domenica 19, con un ricco programma, tra carri, gruppi mascherati, trampolieri e spettacoli pirotecnici. "Dopo due anni - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - torniamo a festeggiare il Carnevale dei Ragazzi. Un appuntamento che sa di tradizione, di famiglia, di amicizia, di unità. Tutta la comunità di Valdottavo è coinvolta e partecipe di questo evento e io, come amministratore e come borghiano, non posso che ringraziare di cuore ogni persona che ha speso un minuto del suo tempo per organizzare il Carnevale".

"Arrivare alla 50ª edizione - commenta Carla Baldassari, presidente del Comitato paesano di Valdottavo - è un traguardo importante. Con il nuovo Comitato paesano di Valdottavo, il Carnevale sta riprendendo a gonfie vele, è un evento di gioia e divertimento che coinvolge tutto il paese, unendo le diverse generazioni. Tutto questo non si potrebbe realizzare senza il grande impegno dei carristi che, ormai da mesi, stanno lavorando a questo magico evento". Si comincia oggi alle 14, da località Zita, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 15.30 concerto del Complesso Bandistico di Valdottavo poi, dalle 16, sarà la volta dei carri e dei gruppi mascherati, per finire con la premiazione delle Mascherine: oltre ai premi per i primi tre classificati, a tutti i piccoli partecipanti travestiti verrà data una medaglia.

Marco Nicoli