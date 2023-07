Dopo due anni arriva il depuratore "Servirà oltre 9000 cittadini"

Ci sono voluti due anni per realizzare l’imponente progetto del mega depuratore che servirà tutto il territorio del comune di Barga, con la possibilità di accogliere le acque pari a ben 9 mila abitanti, ma adesso siamo alle battute finali. La novità è emersa dal sopralluogo effettuato inq uesti giorni del Consiglio di Amministrazione di GAIA e dell’Amministrazione Comunale al nuovo depuratore in costruzione nell’area del Chitarrino a Fornaci di Barga; un impianto di ultima generazione, costruito dal Gestore idrico con l’obiettivo di centralizzare ed efficientare il trattamento delle acque reflue del Comune. Ormai siamo alle fasi di collaudo e quindi presto l’impianto sarà operativo. L’assessore Pietro Onesti, presente al sopralluogo ha ringraziato Gaia per l’investimento cospicuo che ha permesso di realizzare questo importante progetto, che la cittadinanza di Barga richiedeva da tempo: "L’opera - ha detto - porterà un beneficio notevole in termini ambientali e sono certo che vedremo i risultati anche dal punto di vista del servizio".

Soddisfatto anche il presidente di GAIA, Vincenzo Colle: "Si tratta di un traguardo significativo, per il quale abbiamo impegnato risorse economiche e professionali ingenti, e che ha permesso la globale razionalizzazione e il potenziamento del sistema depurativo locale, il nuovo depuratore sarà messo in funzione in maniera definitiva entro la fine dell’estate. GAIA è fortemente concentrata nell’investire sulle strutture di depurazione in tutto il territorio gestito e questo nuovo impianto è un esempio.

"Il depuratore, attualmente in fase di collaudo, sorge in un’area esterna al centro abitato di Fornaci di Barga ed è in grado di servire circa 9000 abitanti equivalenti, consentendo la dismissione o la conversione ad altro uso di piccoli impianti ormai obsoleti, dislocati sul territorio. La costruzione dell’impianto, durata due anni, ha richiesto a GAIA un investimento di oltre 6 milioni di euro, inclusi i nuovi collegamenti fognari che afferiscono al depuratore. Parallelamente alla posa delle nuove fognature collegate al nuovo impianto, sono stati sostituiti anche i tratti di tubazione dell’acquedotto più vetuste, operando una riqualificazione completa del servizio offerto alla cittadinanza.

Luca Galeotti