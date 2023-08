Dopo 15 mesi riecco la piscina Apertura fissata per lunedì

Riapre al pubblico la piscina comunale di Capannori, dopo 15 mesi di chiusura per lavori. La data che vede il ritorno delle attività nella "vasca" pubblica è lunedì 4 settembre: così come deciso dalla commissione tecnica che con i Vigili del Fuoco ha verificato gli interventi eseguiti. La gestione della struttura è della Capannori Servizi, mentre quella dei corsi e attività in vasca sono curate dalla Viareggio Nuoto Asd. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a garantire la riapertura della piscina comunale di Capannori - dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -, che, a parte tanti discorsi che si sentono, ma che poi cadono nel vuoto, resta a oggi l’unico impianto di proprietà di un Comune a essere attivo e a disposizione dei cittadini". Del Carlo ripercorre le numerose problematiche affrontate a partire dalla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice, inadempiente rispetto al contratto, soprattutto per i tempi di consegna dei lavori.

"Abbiamo accelerato al massimo gli interventi – sottolinea l’assessore - per consentire la riapertura a settembre dell’impianto. Un impianto da sempre molto frequentato e apprezzato per la qualità della struttura e dei servizi offerti che ora tornerà fruibile e rinnovato, quindi più moderno e sicuro e con servizi ancora migliori e più numerosi. Negli anni prossimi dovremo di nuovo mettere mano alla piscina, per continuare l’ammodernamento, ad esempio dal punto di vista energetico vogliamo introdurre i pannelli fotovoltaici, e anche per completare alcune sistemazioni, ma si tratterà di lavori che potremo svolgere senza interrompere il funzionamento dell’impianto o durante la consueta pausa del mese di agosto. Già da oggi, quindi, possiamo rassicurare gli utenti che non è in programma nessuna ulteriore chiusura".

Tanti e importanti gli interventi eseguiti nel tempo sulla struttura tra i quali la sistemazione delle travi del tetto e del piano vasca, la riqualificazione delle docce e dei servizi igienici, nuovi punti luce all’ingresso principale e negli spogliatoi. Lavori che si aggiungono a quanto già realizzato con i lotti precedenti: una piccola palestra complementare all’attività natatoria, un deposito e l’illuminazione esterna, oltre alla ristrutturazione di una parte dello spogliatoio istruttoripersone con disabilità e la realizzazione di un corpo costituito da 2 spogliatoi dotati di un servizio igienico per disabili ciascuno.