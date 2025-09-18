Donne libere. Rossana Campo a “Little Lucy“

LUCIGNANA"Sabato, alle 17, imperdibile appuntamento nel giardino della magica "Libreria Sopra la Penna di Lucignana". Vi aspetto amiche e amici toscani e oltre".Così l’autrice Rossana Campo dal suo profilo personale lancia l’incontro, l’ultimo in programma nella quinta edizione del festival letterario "Little Lucy" di Lucignana, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, dove presenterà il suo libro "Libere e un po’ bastarde", casa editrice Bompiani. Con settembre arriva, infatti, la conclusione dell’edizione estiva del Festival e con questa anche i primi bilanci. "Siamo molto soddisfatti per come sono stati accolti i nostri appuntamenti programmati con attenzione e cura e, soprattutto, per la partecipazione e l’entusiasmo con cui il pubblico ha accompagnato questa quinta edizione fino dal suo inizio, che è stato l’8 giugno scorso – commentano gli organizzatori –. Nel solco dell’esperienza della Libreria sopra la Penna, il nostro Little Lucy ha portato a Lucignana 15 appuntamenti con scrittrici e scrittori, due workshop, l’ormai tradizionale salita all’Eremo di Sant’Ansano e due importanti riconoscimenti. Il Premio internazionale "Scrivere sull’orizzonte della collina" e il Premio "Libreria sopra la Penna - Pia Pera", assegnati rispettivamente a Dacia Maraini e Marco Martella. Pensiamo che il programma e le iniziative di questa edizione confermino la capacità del Festival di mettersi in relazione con persone, idee e luoghi lontani, restando al contempo radicato nelle terre che lo accolgono e lo ispirano". Dopo l’incontro molto partecipato della scorsa settimana con Marcello Fois, che ha presentato il suo ultimo libro, uscito pochi giorni fa, L’immensa distrazione, Einaudi, in dialogo con Gianluca Monastra, sabato sarà, dunque, la volta di Rossana Campo e delle donne che popolano il suo ultimo libro "Libere e un po’ bastarde", uno scorcio di mondo femminile irregolare e sempre inquieto, in bilico fra allegria e malinconia. Le donne di Rossana Campo, oggi cinquantenni, rivendicano biografie incasinate, amori senza noiose etichette, dubbi a non finire, desideri ancora desiderati e pozzi di malinconia.La scrittrice dialogherà con Rebecca Marchetti.Fio. Co.