Donne e sport. Sulle scene sale il baseball

Storie di donne che hanno superato i loro limiti e che si sono fatte largo nello sport, apportando così un importante contributo nell’emancipazione femminile, oggi la loro storia diventa un’opera teatrale per portare il loro esempio ai giovani.

In anteprima nazionale arriva a Lucca una nuova produzione de La Cattiva Compagnia Teatro dal titolo “Quelle strane cattive ragazze - donne e sport: una storia ancora da scrivere”, realizzata In collaborazione con ASD Baseball & Softball Nuove Pantere di Lucca.

L’appuntamento è per domenica 17 marzo, alle ore 17, al Teatro Giovanni XXIII di San Cassiano a Vico a Lucca (Circolo ANSPI “Beata Vergine del Soccorso” - via delle Ville Prima, 2872). Si tratta di un primo appuntamento, che ci accompagna verso il Lucca Teatro Festival - Che cosa sono le nuvole? quest’anno alla decima edizione che si terrà in estate dal 25 giugno al 4 agosto.

Lo spettacolo, con drammaturgia e regia curata da Tiziana, vede in scena Daniela Baldassari, Matteo Casini, Patrizia Cerri, Damiano Contrucci, Lucia Della Ghella, Ida Isola, Federico Lorenzi, Serena Meschi, Maddalena Mini, Patrizia Pollastrini e Juan Bernardo Ungaretti, ed è inserito nella rassegna “Chi è di Scena!”, organizzata dalla FITA Comitato Provinciale di Lucca.

L’idea, nata dall’associazione sportiva “Baseball & Softball Nuove Pantere” è stata accolta da “La Cattiva Compagnia Teatro” con grande entusiasmo: realizzare uno spettacolo per celebrare i valori universali dello sport accostati ai comuni valori espressi dal mondo dello spettacolo e della cultura.

“Lo spettacolo nasce dall’incontro di due associazioni – spiega la regista Tiziana Rinaldi de La Cattiva Compagnia -, solo apparentemente diverse: una teatrale e una sportiva, ma entrambe caratterizzate dalla passione e l’amore per la propria attività; capaci di coinvolgere la comunità nelle diverse iniziative. Un modo di fare cultura di comunità con un particolare riguardo alle tematiche dell’affermazione femminile e dei diritti delle minoranze, affrontando il tema della disuguaglianza e giustizia sociale, in linea con le nuove forme di fare welfare culturale”.

Questo spettacolo ci porta in uno spogliatoio, dove alcune figure femminili leggono riviste, giornali e libri, dialogano di donne e sport. Così inizia la pièce teatrale orchestrata da La Cattiva Compagnia, che dà vita a un flusso narrativo a tratti ironico e divertente e a tratti riflessivo ed emozionante. Lo spettacolo che ad aprile vedrà poi il debutto ufficiale al Cinema Teatro Puccini di Altopascio, in un evento organizzato da ASD Baseball & Softball Nuove Pantere di Lucca, sarà replicato sempre ad aprile in matinée per le scuole al Teatro Alfieri in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana e all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara in collaborazione con Comune di Porcari e FITA Comitato Provinciale Lucca.

Insomma un appuntamento davvero speciale e da non perdere.