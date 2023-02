“Donne di maglia“ domenica al teatro della scuola media Da Vinci

LUCCA

Nuovo spettacolo per Amateatro, la prestigiosa rassegna storica delle Compagnie teatrali lucchesi nata dalla collaborazione del Comune di Lucca e Associazione Teatrale Guarnieri. Lo spettacolo Donne di maglia andrà in scena domenica (12 febbraio) alle 17 al Teatro della Scuola media Leonardo Da Vinci in piazza Aldo Moro a San Concordio. “Donne di maglia – racconta la regista Miriam Iacopi – è una delle realtà formative della Associazione Teatrale Guarnieri di Lucca. Il nome lascia spazio a un quadro immaginario che coinvolge donne di varia età con la voglia di condividere ,raccontare e giocare tra corpo e parola utilizzando il Teatro come mezzo di comunicazione. ‘Essere’ più che apparire verso un condividere culturale che si snoda in percorsi segnati da un linguaggio grottesco e giocoso, mai scontato”. Il gruppo nasce nel 202021 con un percorso esplicativo collegato alla scelta del nome. “Donne di maglia”.

Dall’incontro con Mario Lodi e la sua “Strabomba”ai racconti delle mamme provenienti dal Saharawi, Argentina, Palestina, Bosnia. “In questo momento delicato e particolare della nostra vita, l’arte e il teatro, sono strumenti preziosi per tornare a sentirci “Anime che si incontrano”. L’Associazione Teatrale Guarnieri, firmataria del Patto LuccaLearningCity e dell’Osservatorio dei Diritti della Città di Lucca, svolge attività sia nel territorio lucchese sia nei vari poli nazionali di Teatro Educativo. Orientata al Teatro come strumento di comunicazione e formazione pone attenzione al Teatro di comunità. La mission dichiarata è “Fare, Creare e partecipare nell’ottica di coinvolgere cittadini di ogni età, anche e soprattutto i più giovani. Per lasciare loro una traccia sulla strada della Memoria“.