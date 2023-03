"Donne di… ieri, oggi e domani" Prima edizione del seminario

Prima edizione di "Donne di… ieri, oggi e domani" al Casinò Municipale oggi alle 17.30. Ospiti e relatrici Simonetta Simonetti che aprirà il seminario con un intervento dal titolo "Storia del lavoro femminile: leggi, problemi, realtà", Beatrice Donati e Maria Teresa Giannasi, donne imprenditrici di Bagni di Lucca, le quali racconteranno il proprio ruolo nell’impresa di famiglia, la storica Lavanderia Donati. Le studentesse della scuola media, Marta Benedetti, Sveva Manganelli, Elisa Cerchi, Agnese Micchi e Giovanna Tomei, presenteranno un elaborato sulla condizione della parità di genere in Italia; parteciperanno Raffaella Mariani sindaco di San Romano, che parlerà della sua esperienza in politica come donna, e Giovanna Tomei, neo eletta sindaco del Consiglio dei ragazzi di Bagni di Lucca. Modera Michela Innocenti. Ingresso libero.

