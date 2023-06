Donna trovata morta in casa Oggi verrà effettuata l’autopsia

Avrebbe lasciato un biglietto indirizzato alla sua famiglia, la donna di 45 anni che mercoledì mattina è stata trovata morta in casa dal marito. Un tassello che fa propendere la Procura di Lucca sull’ipotesi che si sia trattato di un tragico gesto volontario. In ogni caso le indagini proseguono, atte a non escludere niente. Il pm titolare del fascicolo, Paola Rizzo, ha fatto effettuare già ieri, al medico legale, l’esame esterno sul corpo della donna e ha previsto per oggi l’autopsia. Intanto sono stati ascoltati anche amici e parenti, nonché il marito. È stato lui a trovarla mercoledì mattina, all’interno della loro abitazione, ormai priva di vita. La donna, a quanto pare, conviveva con le conseguenze di una grave malattia.