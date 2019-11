Torre del LagoLucca, 22 novembre 2019 - E' stata identificata con certezza la donna trovata morta dentro a un sacco, in una roulotte a Torre del Lago in una roulolotte. Si tratta di una quarantenne originaria della provincia di Pisa che si era trasferita a Ponte a Moriano (Lucca). La vittima è Chiara Corrado, la famiglia è stata avvertita. La donna, che aveva il cranio fratturato in più punti, probabilmente è stata uccisa in un luogo diverso da quello in cui è stata trovata.

