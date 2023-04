Donna morsa a una mano da un lupo Il sindaco mette un freno alla paura ”In paese la situazione è tranquilla“

Sta meglio la cinquantenne morsa a una mano e all’avambraccio da un lupo. La donna era a spasso con il suo cane il giorno di Pasquetta sul crinale di via Pollinelle a Porcari, al confine con Montecarlo, quando il predatore le si è parato di fronte tentando di aggredire il cagnolino.

E’ stato il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, a rendere pubblica la storia per mettere sull’avviso i molti che frequentano la zona. Lo stesso primo cittadino è tornato ieri sull’episodio ribadendo come "l’obiettivo dell’animale fosse attaccare il cane. Solo quando la donna si è frapposta per proteggerlo è stata ferita. Ho raccontato l’accaduto – prosegue Fornaciari – senza creare allarmismi, informando semplicemente i cittadini. In paese la situazione è tranquilla, nessuna caccia al lupo. Mi è capitato di parlare con persone che girano per i boschi, da noi molto frequentati per gite in mountain bike, ricerca di funghi, escursioni ed altro e non c’era mai stato un incontro ravvicinato. Però nel punto dove è stata aggredita la signora sono presenti da tempo. Rinnovo l’appello alla massima attenzione, soprattutto se in presenza del proprio animale da compagnia che il lupo spesso vede e interpreta come un rivale che attacca con una certa frequenza. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza, la sicurezza senza dubbio è la priorità".

Fra le ipotesi che si fanno anche quella che la donna andasse d’abitudine in quella zona e che avesse già avuto modo di avere qualche incontro ravvicinato con i lupi e quindi si sentisse in qualche modo in confidenza con gli animali. D’altronde, lei stessa ha detto al sindaco che non era la prima volte che li vedeva nella zona.

E’ comunque bene stare all’erta perché, come aggiunge ancora il sindaco Fornaciari, "ci sono cacciatori che assicurano come in via della Pace ci sono stati diversi avvistamenti, addirittura fino a Lappato, tutta la parte di boscaglia tra Montecarlo e Gragnano, oltre a Porcari ovviamente, in via Pollinelle. Mi hanno riferito che sono stati notati esemplari in località la Baracca in Padule, dove i lupi hanno razziato pecore e ucciso un cane tempo fa. E’ stato notato un branco di nove esemplari e qualcuno ipotizza che si tratti dei lupi che stanno scendendo dal Compitese a caccia di cibo – conclude Fornaciari – quindi ci sarebbe uno spostamento in atto a valle".

Massimo Stefanini