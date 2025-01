Lucca, 22 gennaio 2025 – Una donna di 50 anni è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Lucca dopo essere stata investita lungo la via Sarzanese, a Nave.

La donna, per cause ancora da accertare, sarebbe stata travolta in pieno da un’auto. Ha riportato un forte trauma cranico e per questo è stata portata in pronto soccorso in gravi condizioni. Intervenute automedica di Lucca e ambulanza della Croce Verde di Lucca