"Don Giovanni Cartoni: 10 Anni di Sacerdozio Celebrati a Fornaci"

Un bel pomeriggio di festa domenica per la comunità di Fornaci, riunita attorno al suo don Giovanni Cartoni per i suoi 10 anni di ordinazione presbiteriale. Indubbiamente dieci anni di sacerdozio caratterizzati da una grande attenzione verso i suoi parrocchiani, da un grande entusiasmo trasmesso soprattutto ai giovani. La santa messa è stata concelebrata assieme a tanti sacerdoti a lui vicini, nella chiesa del Cristo Redentore.

Tra i sacerdoti presenti, anche coloro che hanno ricevuto insieme a lui l’ordinazione sacerdotale e tra questi don Massimiliano che nell’omelia ha ricordato l’impegno di don Giovanni per la comunità. Alla cerimonia, accompagnata dalla Schola Cantorum diretta da Nilo Riani e in una chiesa gremita di fedeli, non è mancata la presenza delle autorità cittadine a cominciare dalla sindaca Caterina Campani che ha poi consegnato da parte dell’amministrazione una pergamena a ricordo di questo anniversario. Non sono mancati gli omaggi e i sorrisi di grande affetto dei ragazzi del catechismo e di coloro che con don Giovanni hanno condiviso la bellissima esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo.

La squadra del Fornaci, presente con il suo presidente Giorgio Salvateci ed alcuni componenti di squadra e società, gli ha consegnato la maglia dell’US Fornaci con il numero 10. Ma il regalo più bello è stato sicuramente l’aver ricevuto nel corso del pomeriggio la Benedizione Papale per questi dieci anni di sacerdozio. Un’attenzione solitamente riservata ai sacerdoti con anniversari ben più lunghi da festeggiare; il che la dice lunga su quanto sia stimato anche a Roma don Giovanni. Dopo la messa, la festa è proseguita nella ex palestra delle elementari con un buffet realizzato dai polentari, da Cesare Casci e dai manicaretti portati dai parrocchiani.

