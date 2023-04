Domenica torna la Fiera primaverile

A volte ritornano. E’ uno degli appuntamenti più attesi del capannorese. Domenica 23 aprile dalle 8 alle 20 ritorna in via Paolinelli la tradizionale edizione primaverile della Fiera di Marlia, promossa da Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con il Comune di Capannori e il Centro Commerciale naturale "Vivi Marlia". Saranno presenti 70 banchi di varie merceologie e 20 artisti, oltre ovviamente con le attività a posto fisso che resteranno aperte per l’occasione. Nella piazza del mercato coperto saranno anche presenti stand gastronomici e nella loro nuova collocazione gli artigiani di Pandora. Nella piazza di fronte all’istituto di credito si svolgerà invece la dimostrazione degli Arcieri della Real Villa con la possibilità per i presenti di cimentarsi in un’emozionante prova di tiro con l’arco.

"Quella di domenica prossima possiamo davvero definirla quella della vera ripartenza per quanto riguarda l’edizione di primavera, considerato che la manifestazione dell’aprile 2022 era caduta a ridosso di pochi giorni dalla fine dello stato di emergenza Covid - afferma Daniele Benvenuti, responsabile area lucchese di Confesercenti - e quindi psicologicamente con il pubblico ancora legato alle prescrizioni. Anche per questa fiera il punto fermo resta la parte commerciale del mercato, con i tradizionali banchi, gli stand gastronomici ed ancora una volta la gradita presenza degli artigiani dell’associazione Pandora; come sempre le attività del Centro commerciale naturale Vivi Marlia aperte e pronte con iniziative dedicate alla fiera. Confermata la presenza dei nostri partner ormai tradizionali e tra questi Radio Star, gli Arcieri della Real Villa e la Misericordia di Marlia".

Ma. Ste.