Domenica live allo Sky Stone & Songs: protagonista “Solo1981“

Un nuovo appuntamento con la musica dal vivo allo Sky Stone & Songs domenica 21 gennaio: a partire dalle 17, infatti, “Solo1981“ presenta il suo nuovo album, ‘So Damn Noisy’ che arriva al decimo compleanno del progetto. Ma chi è “Solo1981“? E’ il progetto solista di Stefano Giambastiani, frontman degli Acid Brains, che ha realizzato 7 brani - 4 in inglese, 1 in italiano e 2 strumentali - nei quali dimostra la sua maturità artistica. Lo showcase vedrà anche alcuni ospiti: saranno con Giambastiani due musicisti molto noti della scena lucchese, Devid Winter, frontman degli Atman e Niel, al secolo Daniele Salsini.

L’album ‘So Damn Noisy’ mostra tutta la versatilità del suo autore, spaziando tra diversi generi musicali, dal post-punk, all’elettronica, al rock alternativo, proponendo un album vario e interessante che l’artista ha curato in ogni sua parte, arrivando a registrare tutti gli strumenti e la musica. Il talento di Solo1981 sta nel creare un’omogeneità musicale tra i diversi generi senza mai marcare le differenze. Una sintonia naturale che fa capire quanto la musica possa essere un’arte che non ha bisogno delle etichette.

So Damn Noisy (Temple of noise, Audioglobe, The Orchard) è il nuovo album, uscito il 25 novembre in tutti i digital stores. Ed è il secondo album ufficiale dopo i primi due lavori autoprodotti. Tutte le informazioni sull’evento in programma domenica nel negozio Sky Stone & Songs - che come sempre è a ingresso libero - si possono trovare sul sito www.skystoneandsongs.it, scrivendo alla mail [email protected] o telefonando allo 0583/491389. Un’occasione da non perdere per ascoltare musica dal vivo a chilometro zero.