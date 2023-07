Domenica la grande festa con Giovanni Di Lorenzo

A Ghivizzano è iniziato il conto alla rovescia per la grande festa organizzata per celebrare l’amato campione locale e nazionale di calcio Giovanni Di Lorenzo, ospite d’onore domenica nella piazza principale.

Di Lorenzo, capitano della squadra del Napoli e fresco campione d’Italia, sarà coinvolto in un’intervista a tutto tondo sul palco, mentre musica e divertimento saranno affidati al dj Daniele Decibel Bellini, che farà ballare, emozionare e divertire.

L’ambito, trasformato per la storica occasione in una grande bomboniera azzurra, offrirà anche una piacevole sosta per tutti, con stand per panini e bevande e il bar aperto non stop.

Dalle 19 di domenica si accenderanno le luci della grande festa che l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, insieme al gruppo ricreativo parrocchiale Ghivizzano, al Ghiviborgo e al Ghivizzano calcio, ha organizzato.

"Vogliamo che sia una festa in grande stile con tante persone non solo dei nostri luoghi, ma anche con tutti coloro che tifano Napoli - spiega il sindaco Marco Remaschi -. Per noi celebrare Giovanni Di Lorenzo è doveroso, qui vive la famiglia, gli amici, qui ci sono le sue radici, che Giovanni mai dimentica di ricordare, salutare e valorizzare".

Fio. Co.