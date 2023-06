Domenica di festa Riecco la Motomessa Un’edizione storica in ricordo di Pietrazzini

Una edizione della storica Motomessa che resterà sicuramente indelebile negli annali della manifestazione quella di domenica scorsa, la ventisettesima, sia per la grandissima presenza di motociclisti presenti e giunti da ogni dove a San Pellegrino in Alpe sia per la grande emozione vissuta nel ricordo di uno dei più attivi organizzatori della manifestazione, il fotografo Alessandro Pietrazzini. Il dolore per la tragedia risalente al 31 dicembre dello scorso anno, è ancora molto vivo nella comunità della Garfagnana, Alessandro morì all’improvviso all’età di 60 anni mentre si trovava al lavoro nel suo negozio di via Garibaldi a Castelnuovo, e il silenzio commosso sceso sul Molo di fronte al Santuario di San Pellegrino e San Bianco, dove si svolgeva la celebrazione, ha contrassegnato la consegna di una targa ricordo alla sua famiglia come riconoscimento per l’impegno

Per lui anche l’apposizione di una seconda targa ricordo con inciso il suo nome e quello con cui era conosciuto dagli amici, PIraz, affissa su un masso all’interno del Molo a futura memoria. La sua Honda grigia con appeso il suo casco, poi, ha accompagnato tutta la cerimonia officiata dall’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, alla presenza del parroco di San Pellegrino don Fulvio Calloni e di don Silvio Righi, meglio conosciuto come il "prete motociclista".

In testa gli amministratori del comune di Castiglione di Garfagnana, del quale San Pellegrino è la frazione alla maggiore altitudine, con ib testa il sindaco Daniele Gaspari, A prevalere, alla fine, è stata la solita voglia di incontrarsi e ritrovarsi tra i tanti motociclisti che da quasi tre decenni non mancano di raggiungere il borgo più elevato dell’Appennino Tosco Emiliano a 1 525 m s.l.m. per vivere con gli amici vecchi e nuovi alcune ore di passione condivisa e di puro svago. Il rituale della Santa benedizione impartita a tutte le moto presenti, alla bandiere e agli stendardi delle Associazioni Motoristiche, dei Club e dei vari gruppi presenti lungo tutta la via e nella piazza del borgo, quest’anno ha visto l’arcivescovo Giulietti salire a bordo di una moto guidata da un carabiniere motociclista per eseguirla al meglio, scortato da un secondo appartenente alle forze dell’ordine in funzione di apripista.

Fiorella Corti